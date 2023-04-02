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На Кубани стартовал православный фестиваль «Вербная неделя в Екатеринодаре 2023»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-startoval-pravoslavnyj-festival-verbnaya-nedelya-v-ekaterinodare-2023
На Кубани стартовал православный фестиваль «Вербная неделя в Екатеринодаре 2023»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фестиваль открыли 2 апреля. В церемонии участвовали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, вице-губернатор Александр Власов, клирики епархии. А также более 100 казаков и школьников, жители и гости края.

Митрополит провел торжественный молебен перед чтимой Владимирской иконой Божией Матери. Икону доставилииз станицы Пластуновской. Также вознесли молитвы за воинов, участвующих в СВО.

«Выставка-форум носит просветительский характер. Ее проводят в рамках празднования десятилетия с момента учреждения Кубанской митрополии. За это время были открыты новые приходы, созданы духовные объединения. Выставка познакомит с деятельностью православной церкви на Кубани», — сказал митрополит Григорий.

В «Вербной неделе в Екатеринодаре 2023» примут участие представители разных городов РФ, а также Молдавии, Израиля и Греции. Свою продукцию представят ремесленники и представители свыше 100 храмов. Кроме того, запланированы выступления творческих православных коллективов, лекции и мастер-классы.

«Ориентиром Кубанского казачьего войска является духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Серьезная работа в этом направление, конечно, проходит в рамках взаимодействия с Русской Православной Церковью. На протяжении столетий вера православная была и остается живительным источником формирования культуры и духовного облика кубанских казаков, их нравственных ценностей, менталитета и самосознания», — сказал Власов.

В день открытия проходят детские мастер-классы «Рисование и лепка вербочек», лекция-беседа «Святые в нашей жизни. Опыт работы с архивами». Также пройдут выступления представителей духовенства Екатеринодарской епархии. В рамках ярмарки выступят казачьи творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства.

Ярмарка продлится до 9 апреля в Краевом выставочном зале изобразительных искусств на улице Рашпилевской, 32 в Краснодаре. Посетить ее можно со 2 по 8 апреля с 10:00 до 19:00, а 9 апреля с 10:00 до 16:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подробное расписание размещено на сайте.

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