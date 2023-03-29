На Пасху в храмах Краснодара будут дежурить усиленные наряды полиции

В администрации Краснодара прошло заседание городской Антитеррористической комиссии, на котором обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности во время празднования Пасхи.

По словам мэра города Евгения Наумова, массовых гуляний в городе не планируется. Все мероприятия будут проходить в храмах. Глава Краснодара отметил, что необходимо принять все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан. Также следует уделить внимание антитеррористической защищенности объектов городской инфраструктуры и на транспорте.

Директор департамента внутренней политики Станислав Харьковский отметил, что рабочая группа Антитеррористической комиссии совместно с полицией и сотрудниками МЧС проверяет сейчас антитеррористическую защищенность храмов. Эту работу завершат до 3 апреля. Все недостатки оперативно устраняют.

Начальника УМВД по Краснодару Олег Казахов добавил, что сотрудники полиции и Росгвардии будут круглосуточно дежурить в храмах 15 и 16 апреля. В некоторых церквях установят металлодетекторы. Накануне Пасхи храмы обследуют кинологи. На Радоницу на 17 городских кладбищах полиция и казачество усилят дежурство, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Пасха в этом году она выпадает на 16 апреля.