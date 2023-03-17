На Кубани стартовал набор добровольцев для организации Всероссийского голосования по благоустройству

Работа волонтеров состоит в информировании граждан о возможности выбора общественных территорий и зеленых зон, которые реконструируют по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2024 году.

«В 2021 году создан эффективный механизм по вовлечению россиян в процессы благоустройства городской среды ― онлайн-голосование, которое проходит каждый год на тематическом сайте. В 2022 году более 51 тыс. добровольцев во всех участвующих муниципалитетах контролировали процесс голосования. Они предоставляли местным жителям возможность отдать свой голос через специальное мобильное приложение, а также помогали определиться с выбором, консультируя по объектам. Не все граждане владеют онлайн-технологиями, и тут помощь добровольцев неоценима – 51% голосов участников получен через мобильное приложение», ― отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

Волонтерство доступно любому гражданину, достигшему возраста 14 лет. Прием проходит на платформе ДОБРО.РФ.

«В Краснодарском крае в 2022 году более 1 тыс. человек с успехом прошли отбор, обучение и получили электронные сертификаты о завершении онлайн-курса для волонтеров. Они сообщали гражданам о дизайнерских проектах, праве выбора зеленых зон и общественных территорий, также помогали зарегистрироваться на сайте. Благодарим волонтеров за их активную социальную позицию», ― рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовала в 2017 году по поручению Президента России. Основная цель – украсить вид городов России, сделать их более удобными для граждан, а также создать современные общественные площадки для досуга, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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