На благоустройство пляжа «Мандарин» в Адлерском районе Сочи направили 300 млн рублей

Привести в порядок пляжи во всех районах курорта планируют к началу лета.

Об этом 15 марта сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Глава курорта посетил пляж «Мандарин» в Адлерском районе, в капитальное благоустройство которого вложили 300 млн рублей.

«На 250 метрах береговой полосы здесь разместятся новые игровые и детские площадки, бассейн. Будет проведено озеленение, обновлены коммуникации по экостандартам. Зона пляжного отдыха, конечно, будет сохранена и максимально расширена», — сказал глава Сочи.

Он также сообщил, что в этом сезоне были продлены договоры на аренду пляжей, и арендаторы готовы вкладываться в благоустройство территорий.

«Сейчас у нас на рассмотрении еще более 60 проектов на общую сумму в миллиард рублей. Требования к проектам благоустройства высокие. На всех пляжах курорта к новому сезону должны быть обеспечены комфорт, безбарьерная среда и безопасность на самом лучшем уровне», — написал Копайгородский в Telegram.

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