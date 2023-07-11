На Кубани спасатели прошли пешком 40 км, чтобы эвакуировать с перевала Тхач туриста с травмой колена

Утром 9 июля оперативному дежурному Псебайского отряда «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе перевала Тхач помощь требуется одиночному туристу.

Турист не был зарегистрирован и путешествовал один. Мужчина травмировал колено, поэтому самостоятельно продолжить путь по туристическому маршруту не мог.

Спасатели Псебайского отряда выдвинулись к перевалу Тхач. Они прошли около 20 км пешком по лесу и горам и нашли туриста по координатам геолокации. Мужчине наложили на колено фиксирующую повязку и вывезли транспортировали его с вещами из леса. За сутки спасатели прошли 40 км.

Утром 10 июля жителя Астрахани доставили на служебном автомобиле на автовокзал поселка Мостовского. От медпомощи турист отказался, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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