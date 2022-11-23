На Кубани создадут единую информационную систему для подключения новостроек к инженерным сетям

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 ноября на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

В ходе мероприятия обсудили выполнение решений прошлого заседания, в частности, профилактику правонарушений в сфере ЖКХ. Глава Кубани попросил министра ТЭК и ЖКХ Андрея Прошунина доложить о результатах деятельности созданной в сентябре рабочей группы по профилактике правонарушений в сфере ЖКХ.

Прошунин сообщил, что рабочая группа проанализировала свыше 1 тыс. 700 обращений, поступивших за последние три года. Выяснилось, что в электроснабжении остро стоит вопрос по допуслугам, которые включают электросетевые организации при заключении договора технического присоединения.

«В теплоснабжении основные проблемы связаны с неисполнением организациями обязательств по выданным техническим условиям. Так, в прошлом году компания «ТехноГарант» выдала техусловия для подключения ЖК «Семь Вершин» и ЖК «Квартет» в Краснодаре к сетям теплоснабжения. Однако, пока дома строились, организация «раздала» зарезервированные мощности сторонним абонентам. Проблему удалось решить путем переподключения построенных домов к расположенной в непосредственной близости котельной «Краснодартеплосеть»», —сказал Прошунин.

Основной проблемой в сфере водоснабжения и водоотведения стала завышенная стоимость техприсоединения. А также значительные затраты на установку и обслуживание приборов учета воды. Кроме того, Прошунин отметил, что отсутствие прозрачности в процедурах выдачи техусловий и заключения договоров техприсоединения — одна из ключевых проблем во всех сферах.

«Предлагаем использовать опыт Московской области и создать единую информационную систему. Жители смогут в электронном виде оформлять заявки и получать договоры о техническом присоединении в личном кабинете, не выходя из дома. Документы можно будет подать на Госуслугах, откуда они поступят на рассмотрение исполнителю. Кроме того, это минимизирует любые варианты, связанные с коррупционными рисками», — сказал Прошунин.

Губернатор Кубани поддержал предложение и поручил проработать алгоритм внедрения в течение месяца.

«Люди стоят в очередях и платят большие деньги за подключение. Должен быть единый тариф на присоединение к сетям, полностью прозрачный алгоритм. Внедрить единую систему важно в течение следующего года. Также необходимо дать правовую оценку всем нарушениям ресурсоснабжающих организаций. Подготовьте результаты проверки и передайте в прокуратуру, полицию и следственный комитет», — сказал Кондратьев.

Прокурор края Сергей Табельский отметил, что в прокуратуре готовы рассмотреть каждую ситуацию.

«Необходимы жесткие решения. Так как это важные вопросы, касающиеся социального благополучия населения», — цитирует Табельского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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