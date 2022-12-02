На Кубани сотрудникам электромонтажного предприятия выплатили 1,1 млн рублей долгов по зарплате

Нарушение трудового законодательства выявили на одном из предприятий в Тимашевском районе.

По данным следствия, 32-летний директор электромонтажного частного предприятия «Диал-Сервис» с марта по ноябрь этого года не выплачивал в полном объеме зарплату 32 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате превысила 1,1 млн рублей. При этом у предприятия была возможность погасить долги, но руководитель использовал деньги для других целей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Во время следствия руководитель организации в полном объеме погасил перед подчиненными образовавшуюся задолженность. В этой связи уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

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