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На Кубани будут судить экс-директора рынка, незаконно платившего зарплату своим знакомым

Происшествия
26.10.2022 15:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-eks-direktora-rynka-nezakonno-plativshego-zarplatu-svoim-znakomym
На Кубани будут судить экс-директора рынка, незаконно платившего зарплату своим знакомым
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. В октябре расследование уголовного дело о злоупотреблениях должностными полномочиями отношении директора МУП «Торговый комплекс «Центральный» Тихорецка завершили.

По данным следствия, в январе 2018 года директор рынка назначил своим замом 69-летнего приятеля. Он разрешил ему не ходить на работу, а его обязанности разделил между своими тремя подчиненными, которые работали без доплаты. Таким образом с января 2018 года по сентябрь 2020 года замдиректора торгового комплекса незаконно начислили более 2,1 млн рублей зарплаты, а ущерб городскому бюджету превысил 540 тыс. рублей.

В феврале 2019 года директор рынка по такой же схеме взял на должность техника другого своего 71-летнего знакомого. С февраля 2019 по сентябрь 2020 года ему незаконно выплатили боле 611 тыс. рублей, ущерб городу превысил 152 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Директора рынка отстранили от должности. На недвижимость обвиняемого наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, дело передали в суд.

 

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