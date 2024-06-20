На Кубани сотрудник Росгвардии незаконно зарабатывал на муниципальных контрактах

Правонарушения выявили сотрудники прокуратуры и УФСБ по Краснодарском краю.

По данным правоохранителей, начальник отделения вневедомственной охраны по Гулькевичскому району из корыстной заинтересованности в июле-августе 2023 года участвовал в проверках образовательных учреждений. Во время проверок он якобы выявлял недостатки в системах оповещения и эвакуации людей, после чего информировал об этом администрацию района. Для устранения этих нарушений из бюджета выделили 10 млн рублей.

Затем сотрудник Росгвардии убедил руководителей образовательных учредителей заключить контракт на монтаж систем оповещения с его матерью, которая являлась индивидуальным предпринимателем. При этом процедуры закупок муниципальных контрактов не проводились, а предприниматель был в реестре недобросовестных поставщиков.

После работ начальник отделения вневедомственной охраны выдавал директорам образовательных учреждений справки о соответствии установленной системы требованиям закона.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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