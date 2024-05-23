Заведующую детсадом на Кубани осудили за присвоение премий сотрудников

Кореновский районный суд 23 мая вынес приговор в отношении заведующей детского сада № 28 Кореновского района, которую обвиняли в превышении должностных полномочий.

По данным суда, женщина в разные периоды работы в должности заведующей требовала от подчиненных сотрудников передавать ей деньги, которые им выплачивали в качестве премий или доплат за совмещение должностей. Работники детского сада перевели на счет заведующей 27 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. В суде женщина полностью признала вину и отказалась давать показания. Суд назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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