На Кубани собственный бизнес можно открыть при помощи «Госуслуг»

В каталоге сервисов собрали ключевые услуги для предпринимателей и информацию о мерах поддержки бизнеса.

Как отметил и.о. руководителя департамента информатизации и связи края Станислав Завальный, одна жизненная ситуация на портале объединяет в среднем 17 государственных услуг.

«Онлайн-сервис помогает жителям Кубани быстро и без лишних хлопот решать важные административные задачи, в том числе касающиеся регистрации бизнеса. Одной из наиболее востребованных услуг стало оформление статуса самозанятого: всего с начала года эту услугу оформили более 46 тыс. раз», – отметил и.о. руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Сервис помогает выбрать форму бизнеса (ИП, ООО, самозанятость), подобрать коды ОКВЭД, определить систему налогообложения и получить электронную подпись. Все шаги сопровождаются подробными разъяснениями.

Главная особенность — адаптивность под нужды пользователя. Система анализирует сферу деятельности и подсказывает необходимые решения: от получения разрешений для такси до регистрации товарного знака для швейного производства.

Сервис будет полезен и действующим компаниям для записи в налоговую, регистрации сим-карт или переоформления кассового аппарата. Это позволяет предпринимателям экономить время и ресурсы на запуске и управлении бизнесом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

