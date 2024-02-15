На Кубани систему электронного документооборота внедрили в 90% госучреждений

Межрегиональная конференция, посвященная развитию электронного документооборота, прошла в Иркутске. Цифровое государственное управление — одно из направлений нацпроекта «Цифровая экономика».

Представители различных регионов поделились своим опытом внедрения электронного документооборота. Начальник управления информатизации регионального департамента информатизации и связи Анатолий Головченко выступил от Краснодарского края.

«Единая межведомственная система электронного документооборота в Краснодарском крае работает с 2018 года. За это время провели масштабную работу по подключению к ней государственных учреждений, созданию информационной среды, которая позволила обеспечить взаимодействие с такими платформами, как геоинформационная система», — сказал Головченко.

Кроме того, участники съезда обсудили вопросы оказания государственных и муниципальных услуг в цифровом формате, а также применения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении.

На Кубани система электронного документооборота применяется в 9 из 10 госучреждений. До конца этого года в планах внедрить ее в оставшихся учреждениях, достигнув 100% показателя.

В настоящее время система уже используется более чем 16 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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