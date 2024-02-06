Ключевые достижения Кубани в ИТ-сфере представят в Москве

Итоги нацпроекта «Цифровая экономика» подводят в Москве на ВДНХ.

Глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный рассказал о краевых показателях за последние три года. Он сообщил, что в сфере развития информационной инфраструктуры количество населенных пунктов без связи снизилось более чем на 17%.

«Большую работу в крае провели по оцифровке массовых социально-значимых услуг. На Едином портале Госуслуг жителям края доступны в электронном виде более 100 востребованных среди населения услуг, на Региональном сайте Госуслуг — более 9 тыс. услуг», – сказал Завальный.

Особое внимание уделяют кибербезопасности. Благодаря внедрению отечественных решений за три года количество событий информационной безопасности, фиксируемых Центром мониторинга, увеличилось в четыре раза. Отмечается, что число инцидентов снизили почти на 70%.

«В 2022 году, учитывая новые экономические условия, принят и работает региональный пакет преференций в ИТ-сфере. Снизили налоговые ставки на доход по упрощенной системе налогообложения, увеличили размер налогового вычета. Компании и их работники могут воспользоваться льготным кредитованием. За это время увидели рост всех экономических показателей отрасли. Количество действующих ИТ и телеком-компаний за три года увеличилось с 1,8 до 2,4 тыс. компаний», — сказал Завальный.

На пленарной сессии обсудили главные достижения цифровой экономики России. В ней приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и представители крупнейших ИТ-компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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