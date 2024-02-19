На Кубани школьникам расскажут о защите от кражи аккаунтов в интернете

Образовательные видео, посвященные защите от онлайн-угроз, подготовили для школьников по программе «Цифровой ликбез» нацпроекта «Цифровая экономика».

На сайте цифровойликбез.рф представили три новые темы — «Мошенничество с дипфейками», «Доксинг» и «Кража аккаунтов». Материал подготовили эксперты «Лаборатории Касперского». Помимо обучающих роликов, в него входят презентации с теорией и заданиями, которые помогут учителям интересно провести урок и закрепить новые знания с детьми.

«Цифровой ликбез» в формате увлекательных, красочных и главное понятных для любого возраста роликах раскрывает азы цифровой грамотности», — отметил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Просветительский проект «Цифровой ликбез» уже второй год рассказывает российским школьникам, как не стать жертвой телефонных или интернет-мошенников. Сейчас доступно около 30 видео, посвященных цифровой грамотности и противодействию онлайн-угрозам. Этот список продолжает пополняться актуальными темами.

Организаторы проекта — «Лаборатория Касперского» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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