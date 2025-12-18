На Кубани школьник увлекся кондитерским делом и создал свой бренд сладостей

Как сварить вкусную карамель и правильно приготовить тесто — ответы на эти вопросы знает 16-летний Арсений Горбунов из Армавира. Три года назад он увлекся кондитерским делом и сейчас уже имеет своих постоянных клиентов.

Кроме привычной сгущенки в одном из самых любимых советских десертов — еще несколько видов крема. В руках Арсения Горбунова лакомство становится настоящим шедевром. Это увлечение началось с того, что школьник решил сделать подарок близким своими руками.

«В 2022 году я вместе с бабушкой решил спечь бенто-торт для мамы на день рождения. И потом мне понравилось это дело», — делится кондитер Арсений Горбунов.

Первые рецепты парень брал из интернета. Путем проб и ошибок он находил из них самые правильные. Затем приобрел онлайн-курс у известного кондитера из Новосибирска. Сейчас он с улыбкой говорит, что за три года было потрачено много продуктов и нервных клеток.

Однако никакие трудности не заставили молодого человека отказаться от любимого увлечения. На сегодняшний день он освоил не только торты, но и другие сладости, в том числе макарон и моти. Родители всячески поддерживают юного кондитера.

«Пусть пробует себя, растет. Он учится, каждый раз покупает какие-то курсы. Становится лучшей версией себя», — говорит мать Арсения Людмила Горбунова.

В декабре 2024 года парень создал свой бренд — «Гора сладостей». Название выбрали не случайно.

«Бренд, созвучный с моим именем и фамилией. «Гор» — Горбунов, «А» — первая буква имени. И сладости как приписка», — рассказывает Арсений Горбунов.

Сейчас школьник активно развивает свой бренд в интернете. Он ведет странички в социальных сетях, где выкладывает торты, украшенные фигурками из мастики, живыми цветами, фруктами и росписью, а также продвигает собственные онлайн-уроки.

Впереди у юного кондитера грандиозные планы. Он мечтает попасть на одноименное шоу на федеральном канале, но для этого еще нужно подучить рецепты и техники выполнения. Кроме того, юноша хочет открыть свою кондитерскую.

