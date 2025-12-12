С начала года более 7,4 тыс. кубанцев с помощью соцконтракта открыли свое дело

Социальный контракт на открытие своего дела жители Краснодарского края могут заключить в рамках национального проекта «Семья». С начала года этой возможностью воспользовались более 7,4 тыс. человек.

Среди них — многодетная мама Виктория Андреян из Белореченского района. По социальному контракту она получила 350 тыс. рублей на развитие своего дела по изготовлению кондитерских изделий.

В частности, на полученные средства женщина приобрела необходимое оборудование: духовой шкаф, электрическую духовку, варочную панель, вытяжку, холодильник. Благодаря госпомощи ее увлечение начало приносить доход.

Теперь жительница Белореченского района профессионально занимается выпечкой тортов, пирожных, а также расписных пряников, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края.

