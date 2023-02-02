На Кубани шесть женщин получали соцвыплаты за несуществующих детей
Происшествия
02.02.2023 12:03
Информацию о рождении детей в органы ЗАГСа передавал 66-летний житель Краснодара.
По версии следствия, мужчина в течение 3,5 лет сообщал о том, что дети родились в домашних условиях. Он получал свидетельства о рождении и передавал их сообщницам.
На основании этих документов шесть женщин от 25 до 46 лет из Краснодара, Новороссийска и Северского района получали соцвыплаты и средства маткапитала. Установили шесть эпизодов, общий ущерб составил более 3,8 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Материалы передали в суд, обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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