На Кубани оштрафовали женщину, обналичившую маткапитал для покупки разрушенного дома

Красноармейский районный суд в январе вынес приговор в отношении 46-летней женщины и 39-летнего мужчины, которых обвиняли в мошенничестве с маткапиталом.

По данным следствия, женщина обратилась к знакомому мужчине с просьбой обналичить сертификат. Для этого злоумышленники заключили договор купли-продажи дома с участком, которые принадлежали мужчине.

На самом деле женщина не планировала покупать дом — он числился на участке только на бумаге и был полностью разрушен. После получения средств маткапитала женщина должна была вернуть участок владельцу. Злоумышленники подготовили документы, по которым фигурантка получила более 450 тыс. рублей. Всю сумму она потратила на свои нужды.

В суде оба подсудимых вину признали в полном объеме. Суд оштрафовал каждого на 150 тыс. рублей. В связи с истечением сроков давности обоих освободили от назначенного наказания. Суд взыскал с подсудимых в пользу ПФР сумму полученного маткапитала. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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