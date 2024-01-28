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На Кубани семья Омурзаковых приняла активное участие в проекте «Всей семьей»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-semya-omurzakovyh-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-proekte-vsej-semej
На Кубани семья Омурзаковых приняла активное участие в проекте «Всей семьей»
Фото семьи Омурзаковых

Блогер и режиссер Ольга Омурзакова вместе с мужем и двумя детьми выполнили уже несколько конкурсных заданий. Они нарядили елку, вместе лепили пельмени и посмотрели фильм.

Задания конкурса «Всей семьей» для Омурзаковых не выглядят сложными, потому что они и так проводят много времени вместе.

Очередное задание -— посмотреть вместе фильм Омурзаковы сделали в привычной для них стихии: в режиме съемки телевизионного сюжета и видео для блога. Впрочем, устраивать домашние кинопоказы у этой семьи любимая традиция.

Время поучаствовать в проекте «Всей семьей» еще есть. Конкурс продлится по 29 марта. Главное условие — выполнить все задания, выложить фото в соцсети и подписать правильным хэштегом — #всейсемьей23.

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