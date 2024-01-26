Семья из Усть-Лабинска приняла участие в проекте «Всей семьей»

Александр и Алина Макаренко родители двоих детей, сына Романа и дочери Олеси. Макаренко считают, что семья — это мир, где царит любовь и дружба.

«Всегда считала, что семья — это самое большое сокровище в жизни каждого человека. У нас получилось создать крепкую и дружную семью, в которой всегда чувствуется забота и любовь. Для меня с мужем дети самое родное, они всегда приносят радость в наш дом», — отметила Алина Макаренко.

Участники всероссийского проекта «Всей семьей» выполняют несложные задания, а процесс фотографируют и публикуют в социальных сетях с хештэгом #всейсемьей23. В конце марта самых активных участников наградят. Среди призов — семейные туры по России и многое другое.

Если Вы также хотите стать участником проекта, переходите по ссылке всейсемьей.рф.