На Кубани семье потребуется 7,7 лет, чтобы купить двухкомнатную квартиру

Речь идет о покупке двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м на вторичном рынке, исходя из цен мая 2024 года.

Таким образом по показателю доступности жилья Краснодарский край занял 72 место среди всех регионов России. Сейчас на Кубани средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м на вторичном рынке составляет 8,4 млн рублей.

При этом ровно год назад кубанской семье из двух взрослых, получающих среднюю (без НДФЛ) зарплату по региону, и одного ребенка для покупки такого жилья пришлось бы копить 9,6 лет.

Лидером рейтинга стал Немецкий автономный округ — здесь нужно 2,6 года, чтобы накопить на квартиру стоимостью 6,8 млн рублей. Аутсайдером оказался Севастополь, где для накопления потребуется 12,4 лет, а средняя стоимость квартиры достигает 10,4 млн рублей.

Согласно исследованию, в России в целом доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объяснили это положительной динамикой зарплат и процентных ставок по депозитам, сообщает РИА «Новости».

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