За январь–май 2024 года ввод жилья в Краснодарском крае сократился почти на 18%

На Кубани ввод жилья за первые 5 месяцев этого года сократился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в материалах Росстата.

За январь—май в крае ввели порядка 2,4 млн кв. м жилья. По этому показателю Кубань занимает 2 место среди 85 регионов страны.

Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году отмечается в Краснодарском крае впервые после двух месяцев положительной динамики.

Так, за май в крае ввели 474,6 тыс. кв. м жилья, что на 7% (35,6 тыс. кв. м) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к маю 2023 года регион занял 78 место, а по динамике относительного прироста — 58 место, сообщает РБК.

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