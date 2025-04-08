На Кубани сельского главу оштрафовали за медленное рассмотрение обращений

Глава Дмитриевского сельского поселения Кавказского района был оштрафован на 5 тыс. рублей.

Прокуратура Кавказского района провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности органа местного самоуправления.

Выяснилось, что глава Дмитриевского сельского поселения не обеспечил объективное, своевременное и всестороннее рассмотрение обращение юридического лица. Ответ по существу направленных вопросов был дан не своевременно. На главу завели административное дело, по результатам рассмотрения которого ему был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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