На Кубани пятерых сельских глав оштрафовали за недобросовестную работу

Нарушения выявили в работе администраций Рудьевского, Попутненского, Маякского, Бесстрашненского и Подгорносинюхинского сельских поселений в Отрадненском районе.

В Рудьевском и Попутненском сельских поселениях выявили нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и в сфере безопасности дорожного движения. В Маякском сельском поселении были выявлены нарушения в исполнении законодательства об организации бесплатной юридической помощи жителям. В Бесстрашненском сельском поселении выявили нарушения законодательства в сфере ЖКХ, в Подгорносинюхинском — законодательства о правах ребенка и правилах организации местного самоуправления.

По всем фактам нарушения закона прокуратура внесла главам сельских поселений представления об устранении нарушений. Однако чиновники предупреждения прокуратуры проигнорировали, нарушения не устранили и не отчитались об этом перед прокуратурой.

В отношении сельских глав возбудили административные дела об умышленном невыполнении требований прокурора.

Суд привлек нарушителей к ответственности и назначил штрафы на общую сумму 10 тыс. рублей. После этого все нарушения были устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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