На Кубани сдали 1,35 млн кв. метров жилья в первом квартале года

Квадратные метры сданного жилья в Краснодарском крае занимают 4,6% от общего объема по России.

Из 1,35 млн кв. метров — более 1,1 млн кв. м индивидуальные дома и 251,1 тыс. — многоквартирные. Увеличение объема ввода жилых площадей — одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Основной объем по вводу жилья обеспечили Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа, Динской и Темрюкский районы. Вместе с жилищным строительством наращиваем и социальную инфраструктуру региона. В каждом муниципалитете с учетом потребности строим школы, детские сады, объекты спорта и здравоохранения, инженерной инфраструктуры и иных отраслей», — рассказал руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Кубань находится на 3 месте по объемам ввода жилья в России — после Московской области и Татарстана, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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