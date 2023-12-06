На Кубани с начала годы выявили 26 «черных кредиторов» и 4 финансовых пирамиды

Половину нелегальных финансовых компаний в регионе обнаружили в период с июля по сентябрь.

За девять первых месяцев текущего года в Краснодарском крае выявили четыре финансовые пирамиды и 26 «черных кредиторов». Они вели свою работу незаконно. По словам экспертов, такие кредиторы привлекают людей, которые не смогли оформить кредит в банке. Однако в таких компаниях потребителей ждут завышенные проценты по займу и некоторые другие риски.

Всего с начала года в стране выявили более 4 тыс. нелегальных финансовых организаций. Большинство из них — финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

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