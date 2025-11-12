На Кубани с начала года трудоустроили 56 тыс. человек

Об этом 12 ноября сообщил замглавы Краснодарского края Александр Руденко по итогам расширенного совещания по социально-экономическому развитию.

Сейчас в регионе работают почти 3 млн человек, уровень безработицы составляет 2% от рабочей силы. За текущий год трудоустроили 56 тыс. кубанцев. На активную политику занятости из краевого бюджета выделили более 1 млрд рублей, отметил вице-губернатор.

«Вместе с тем необходимо завершить модернизацию службы занятости — она должна быть максимально клиентоориентированной. До конца года все наши 44 центра будут работать по-новому», — написал Руденко в Telegram.

Кроме того, в крае более полутора миллиона жителей получают различные выплаты и помощь. Всего предоставляется около 40 финансовых мер поддержки — от оздоровления детей до социальных контрактов.

По словам вице-губернатора, власти планируют с января 2026 года увеличить выплаты всем учителям и воспитателям еще на 5 тыс. рублей. Эта мера поддержки затронет более 66 тыс. педагогических сотрудников.

«Первая выплата будет в феврале», — уточнил Руденко.

На совещании также обсудили кадровые вопросы в сфере здравоохранения. В этом году в Кубанский государственный медицинский университет поступило 589 студентов по целевому набору.

Читайте также: на Кубани более 300 молодых семей получили выплату на улучшение жилищных условий.

Подпишись, здесь всегда интересно.