На Кубани более 300 молодых семей получили выплату на улучшение жилищных условий

Социальная выплата молодым семьям предоставляется по краевой госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Об этом 10 ноября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Собственное жилье является важной основой стабильности и уверенности в будущем для каждого человека. В 2025 году на Кубани более 300 молодых семей получили свидетельства о праве на государственную поддержку при улучшении жилищных условий. В их числе нуждающиеся в особой заботе 139 многодетных семей — на эти цели направили 805 млн рублей из бюджетов всех уровней. А также 150 семей участников специальной военной операции — им выделили более 242 млн рублей из краевого бюджета. Свое право на выплату уже реализовали 295 семей», — сказал губернатор.

В текущем году наибольшее число выплат получили семьи в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике и в Северском районе.

Размер выплаты зависит от норматива стоимости квадратного метра, установленного муниципальным образованием. Поддержкой могут воспользоваться молодые семьи, которые признаны нуждающимися в жилье, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Деньги можно направить на покупку квартиры или дома, первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявление в администрацию муниципалитета. Подробности можно уточнить на сайте краевого министерства ТЭК и ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

