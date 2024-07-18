На Кубани с начала года IT-ипотеку оформили более 1 тыс. человек

Программа льготной ипотеки нацелена на поддержку специалистов отрасли IT. Она позволяет сотрудникам предприятий на выгодных условиях приобрести квартиру или дом на первичном рынке недвижимости.

Базовая ставка по программе ― 5% на весь срок кредитования, однако банки могут дополнительно снижать ее за счет собственных субсидий.

Кубань занимает ведущие места в рейтинге регионов по уровню востребованности IT-ипотеки, отметил первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи региона Денис Бережной. По его словам, интерес специалистов отрасли к этой мере господдержки только растет.

«По данным оператора программы ДОМ.РФ, за первое полугодие 2024-го льготной ипотекой в регионе воспользовались более 1 тыс. айтишников. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано порядка 400 таких кредитов», ― добавил он.

Кредит по льготной ставке выдают при соблюдении определенных требований. Так, заемщиком не может стать человек старше 51 года и со средним заработком ниже 70 тыс. в месяц. Кроме того, важные условия программы ― трудоустройство в IT-компании, аккредитованной Минцифры России, и опыт работы в ней не менее трех месяцев.

Подробнее изучить условия и подать заявку на льготную ипотеку можно на портале «Госуслуги». Разработка мер поддержки для IT-отрасли соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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