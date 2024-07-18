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На Кубани с начала года IT-ипотеку оформили более 1 тыс. человек

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-s-nachala-goda-it-ipoteku-oformili-bolee-1-tys-chelovek
На Кубани с начала года IT-ипотеку оформили более 1 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программа льготной ипотеки нацелена на поддержку специалистов отрасли IT. Она позволяет сотрудникам предприятий на выгодных условиях приобрести квартиру или дом на первичном рынке недвижимости.

Базовая ставка по программе ― 5% на весь срок кредитования, однако банки могут дополнительно снижать ее за счет собственных субсидий.

Кубань занимает ведущие места в рейтинге регионов по уровню востребованности IT-ипотеки, отметил первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи региона Денис Бережной. По его словам, интерес специалистов отрасли к этой мере господдержки только растет.

«По данным оператора программы ДОМ.РФ, за первое полугодие 2024-го льготной ипотекой в регионе воспользовались более 1 тыс. айтишников. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано порядка 400 таких кредитов», ― добавил он.

Кредит по льготной ставке выдают при соблюдении определенных требований. Так, заемщиком не может стать человек старше 51 года и со средним заработком ниже 70 тыс. в месяц. Кроме того, важные условия программы ― трудоустройство в IT-компании, аккредитованной Минцифры России, и опыт работы в ней не менее трех месяцев.

Подробнее изучить условия и подать заявку на льготную ипотеку можно на портале «Госуслуги». Разработка мер поддержки для IT-отрасли соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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