На Кубани с начала года газ по президентской программе подвели к 1,4 тыс. домов

Ход работ в рамках социальной догазификации домов обсудили 22 февраля на заседании федерального штаба под руководством зампредседателя Правительства РФ Александра Новака.

Совещание прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, представители профильных ведомств, ЗСК и руководители газотранспортных компаний Кубани.

«В этом году заключили 18,7 тыс. договоров, из которых в январе уже исполнили 1,4 тыс. Сроки очень сжаты, а объемы работ большие. Подготовку к реализации программы в 2023 году мы начали еще в конце прошлого года. Запланировано исполнить 24 тыс. договоров жителей с общим объемом финансирования более 3 млрд рублей», — сказал Прошунин.

По поручению президента РФ Владимира Путина программу социальной газификации сделали бессрочной. Прошунин поручил актуализировать пообъектный план-график догазификации на 2023 год к 1 апреля.

Кроме того, жителям могут вернуть деньги, потраченные на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. С 9 декабря 2022 года размер компенсации составляет 100 тыс. рублей. Ее предоставляют льготным категориям граждан регионального и федерального уровней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин заявил о продлении программы бесплатной газификации в России.