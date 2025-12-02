На Кубани рецидивисту дали 9 лет колонии за смертельное избиение знакомой

Кореновский районный суд признал 33-летнего жителя станицы Сергиевской в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины.

По данным следствия, 21 декабря 2024 года в период с 7:30 по 18:26 мужчина, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления против личности, находился в доме в станице Сергиевской. Мужчина был пьян, и, в результате ссоры на почве внезапно возникшей неприязни к 35-летней знакомой, нанес ей менее 15 ударов руками и ногами в жизненно важные органы. Впоследствии женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

