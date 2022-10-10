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На Кубани решается вопрос о возбуждении дела против педагога, которая «помыла рот с мылом» ученику

Происшествия
10.10.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-reshaetsya-vopros-o-vozbuzhdenii-dela-protiv-pedagoga-kotoraya-pomyla-rot-s-mylom-ucheniku
На Кубани решается вопрос о возбуждении дела против педагога, которая «помыла рот с мылом» ученику
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники прокуратуры Отрадненского района в соцсетях обнаружили видеозапись, на которой видно, как педагог силой заливает школьнику в рот жидкое мыло.

По данному факту начали проводить проверку. Установили, что учитель СОШ № 17 Отрадненского района применила к несовершеннолетнему непедагогические меры воздействия. В ведомстве отметили, что преподаватель повела себя оскорбительно и унизила подростка, более того, этот случай стал причиной ухудшения его морального состояния и доставил ему душевные страдания.

Также установили, что директор школы бездействовал и не принял своевременных и действенных мер в отношении педагога, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Педагог и директор уволены по собственному желанию, однако проверка в их отношении продолжается. Решается вопрос о возбуждении в отношении учителя уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Будет дана оценка другим фактам, в том числе рассмотрят возможность увольнения педагогов по дискредитирующим основаниям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учитель русского языка и литературы школы № 17 Отрадненского района услышала, как в коридоре нецензурно выражается ученик 8 класса. Педагог в присутствии других учеников рассказала историю о писателе Эрнесте Хемингуэе, которого за нецензурные слова мать заставляла мыть рот с мылом. После этого предложила восьмикласснику сделать то же самое. По ее словам, он согласился.

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