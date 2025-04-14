На Кубани пьяный водитель за рулем иномарки вылетел с дороги и перевернулся

Авария произошла 13 апреля около 23:00 в районе 25-го километра дороги Октябрьская — Павловская — Новопластуновская в Павловском районе.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Opel Astra ехал со стороны станицы Новопластуновской в сторону станицы Павловской, превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали. После осмотра врачей ему назначили амбулаторное лечение. Освидетельствование показало, что мужчина в момент аварии был пьян.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По предварительным данным, 54-летний водитель КамАЗа врезался в стоявшие на «аварийке» после аварии автомобили Mercedes и два Nissan, возле которых стояли четверо человек. После этого КамАЗ выехал на встречку и зацепил там попутный грузовик Mercedes. В результате ДТП двое стоявших около легковушек мужчин в возрасте 31 года и 35 лет получили травмы.

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