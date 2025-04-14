Два пешехода пострадали в массовом ДТП с участием КамАЗа в Абинском районе

Авария с участием пяти автомобилей произошла 11 апреля на 130-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

По предварительным данным, 54-летний водитель ехал за рулем КамАЗ со стороны Краснодара, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявшие на «аварийке» после аварии автомобили Mercedes и два Nissan, возле которых стояли четверо человек. После этого КамАЗ выехал на встречку и зацепил там попутный грузовик Mercedes.

В результате ДТП двое стоявших около легковушек мужчин в возрасте 31 года и 35 лет получили травмы, их госпитализировали, рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: четыре человека пострадали в жестком ДТП под Новороссийском. Авария произошла днем 13 апреля на трассе между Новороссийском и Кабардинкой. По предварительным данным, 20-летний житель Новороссийска за рулем автомобиля Opel при перестроении столкнулся со встречным легковым Hyundai.

В результате ДПТ водители и пассажиры автомобилей с различными травмами госпитализированы: 71-летний водитель и 42-летняя пассажирка корейского авто, водитель и 15-летняя пассажирка Opel.

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