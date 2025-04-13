Четыре человека пострадали в жестком ДТП под Новороссийском

Авария произошла днем 13 апреля на трассе между Новороссийском и Кабардинкой.

По предварительным данным, 20-летний житель Новороссийска за рулем автомобиля Opel при перестроении столкнулся со встречным легковым Hyundai.

В результате ДПТ водители и пассажиры автомобилей с различными травмами госпитализированы: 71-летний водитель и 42-летняя пассажирка корейского авто, водитель и 15-летняя пассажирка Opel.

На помощь пострадавшим прибыли спасатели — при помощи гидравлического инструмента они деблокировали водителя одного из автомобилей и передали его врачам скорой помощи.

«Итог аварии — четверо пострадавших. На дороге всегда будьте внимательны и соблюдайте ПДД!» — написал начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров в Telegram.

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