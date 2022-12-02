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На Кубани пьяный водитель во время погони снес знак на переходе и повредил машину ДПС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pyanyj-voditel-vo-vremya-pogoni-snes-znak-na-perehode-i-povredil-mashinu-dps
На Кубани пьяный водитель во время погони снес знак на переходе и повредил машину ДПС
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в декабре ночью на автодороге Белореченск — Апшеронск в Белореченском районе.

Сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗ-2110 для проверки документов у водителя. Однако он не остановился и уехал. Инспекторы начали преследовать автомобиль.

На одной из улиц Белореченска полицейские попытались прижать преследуемый автомобиль к обочине. Нарушитель протаранил патрульный автомобиль и вновь не остановился. На повороте водитель не справился с управлением и на высокой скорости сбил знак пешеходного перехода. Здесь нарушитель бросил машину и попытался сбежать, но его задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что за рулем был 20-летний житель республики Адыгея со стажем вождения около 3 месяцев. Кроме того, парень был пьян, а машина принадлежала его брату. При этом в полис ОСАГО нарушитель не был вписан.

В отношении водителя составили четыре административных материала. За оставление места ДТП суд уже лишил нарушителя водительских прав на год. Материалы по остальным правонарушителю еще рассматриваются в суде.

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