На Кубани пьяный водитель сбил пешехода, который шел в темноте по дороге

Авария произошла 28 декабря около полуночи на улице Красной в Белореченске.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля RAM Pickup сбил 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу транспорту. При этом на одежде пешехода не было светоотражающах элементов.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По внешним признакам водитель был пьян, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

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