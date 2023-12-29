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На Кубани пьяный водитель сбил пешехода, который шел в темноте по дороге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pyanyj-voditel-sbil-peshehoda-kotoryj-shel-v-temnote-po-doroge
На Кубани пьяный водитель сбил пешехода, который шел в темноте по дороге
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 28 декабря около полуночи на улице Красной в Белореченске.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля RAM Pickup сбил 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу транспорту. При этом на одежде пешехода не было светоотражающах элементов.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По внешним признакам водитель был пьян, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

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