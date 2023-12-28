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Водитель каршерингового кроссовера протаранил вход в «Пятерочку» в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-karsheringovogo-krossovera-protaranil-vhod-v-pyaterochku-v-sochi
Водитель каршерингового кроссовера протаранил вход в «Пятерочку» в Сочи

Дорожное происшествие случилось днем 28 декабря в поселке Вардане Лазаревского района.

Предварительно, 41-летний водитель автомобиля Kia от каршеринговой компании Belkacar не справился с управлением, выехал с дороги и влетел в супермаркет «Пятерочка». Кроссовер разбил вход и заехал в помещение магазина.

В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

«Не исключено, что водитель мог уснуть за рулем», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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