На Кубани пьяный пенсионер сбил 16-летнюю девушку, шедшую по трассе в темноте

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 15 декабря около 18:00 на улице Комарова в поселке Мирном Ейского района.

По предварительным данным, 73-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил 16-летнюю девушку, которая шла по правой обочине в попутном направлении. На одежде подростка не было световозвращающих элементов. Установлено также, что пожилой мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП девушку госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

