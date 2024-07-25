На Кубани пьяная женщина обозвала полицейского и ударила его ногой

Инцидент произошел в апреле в Кавказском районе.

По данным следствия, 52-летняя жительница Гулькевичского района будучи пьяной из неприязни ударила полицейского ногой в бедро. После этого она в присутствии других людей оскорбила правоохранителя грубой нецензурной бранью.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, неопасного для жизни и здоровья, а также о публичном оскорблении. Вину она признала в полном объеме.

Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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