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На Кубани прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-proshel-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-luchshaya-shkolnaya-stolovaya
На Кубани прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал регионального тура конкурса «Лучшая школьная столовая» состоялся 25 мая.

Региональный тур состязания школьных поваров провели в два этапа. В первом этапе заочно определили лидеров в трех номинациях.

В финале среди городских школ победителем стала команда школы № 34 из Новороссийска. Лучшей сельской столовой признана столовая школы № 12 Ленинградского района. Также прошли состязания поваров. Лучшим стал Георгий Ковылов из сочинской школы № 65.

Победители представят Краснодарский край на федеральном суперфинале. Учредителем конкурса является Министерство просвещения РФ, организатором — Федеральный центр мониторинга питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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