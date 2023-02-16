Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Минькова: на Кубани 684 тыс. детей питаются в учебных заведениях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-na-kubani-684-tys-rebyat-pitayutsya-v-uchebnyh-zavedeniyah
Минькова: на Кубани 684 тыс. детей питаются в учебных заведениях
Фото t.me/minkovaanna23

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание, на котором обсудили качество школьного питания в муниципалитетах.

«На Кубани питаются в учебных заведениях 684 тыс. ребят. В рейтинге Федерального центра мониторинга питания Краснодарский край находится в зеленой зоне среди регионов страны. Но есть и некоторые недочеты. Еще раз акцентировала, что пристальный контроль за питанием должен осуществляться на всех уровнях. Еда в школах должна быть не только полезной, но и вкусной, а подача — эстетичной, чтобы ученики с удовольствием шли в столовую», — написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.

В качестве образцовых примеров отметили Тбилисский и Выселковский районы.

На совещании обсудили вопросы компенсации для детей, обучающихся на дому. По словам Анны Миньковой, с начала года размер выплаты складывается из стоимости бесплатного двухразового питания в учебный день. Суммы рассчитываются индивидуально в каждом муниципалитете.

«На Кубани компенсационные выплаты получают 4,6 тыс. детей с ОВЗ и 902 ребенка-инвалида. Поступать людям они должны не позднее 10 числа каждого месяца. Тем не менее, есть ряд случаев, когда родители вовремя не получили средства, о чем сообщают мне напрямую. Такая ситуация недопустима, все сроки должны быть соблюдены, о чем я еще раз напомнила заместителям глав районов», — отметила замглавы региона.

Читайте также: в Краснодаре обновят меню в школьных столовых.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях