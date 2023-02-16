Минькова: на Кубани 684 тыс. детей питаются в учебных заведениях

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание, на котором обсудили качество школьного питания в муниципалитетах.

«На Кубани питаются в учебных заведениях 684 тыс. ребят. В рейтинге Федерального центра мониторинга питания Краснодарский край находится в зеленой зоне среди регионов страны. Но есть и некоторые недочеты. Еще раз акцентировала, что пристальный контроль за питанием должен осуществляться на всех уровнях. Еда в школах должна быть не только полезной, но и вкусной, а подача — эстетичной, чтобы ученики с удовольствием шли в столовую», — написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.

В качестве образцовых примеров отметили Тбилисский и Выселковский районы.

На совещании обсудили вопросы компенсации для детей, обучающихся на дому. По словам Анны Миньковой, с начала года размер выплаты складывается из стоимости бесплатного двухразового питания в учебный день. Суммы рассчитываются индивидуально в каждом муниципалитете.

«На Кубани компенсационные выплаты получают 4,6 тыс. детей с ОВЗ и 902 ребенка-инвалида. Поступать людям они должны не позднее 10 числа каждого месяца. Тем не менее, есть ряд случаев, когда родители вовремя не получили средства, о чем сообщают мне напрямую. Такая ситуация недопустима, все сроки должны быть соблюдены, о чем я еще раз напомнила заместителям глав районов», — отметила замглавы региона.

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