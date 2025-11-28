На Кубани прокуратура проверит информацию о захоронении мужчины в чужую могилу

На кладбище в селе Агой Туапсинского округа останки умершего мужчины захоронили в могилу женщины, умершей 18 лет назад, без согласия ее родственников.

Роза Богуш умерла в 2007 году. Рядом с ее могилой позже появилось захоронение Маршиды Колесниковой — посторонней женщины, не имеющей никакого отношения к семье Богуш. В июле этого года умер супруг Маршиды — Петр Колесников. Останки мужчины по неизвестной причине поместили в могилу матери Сергея Богуша.

«Крест с маминой могилы просто убрали в сторону, как будто и не было здесь ее могилы. Подзахоронили без моего разрешения. Это не наш родственник, чужой человек», — рассказал Сергей Богуш.

Директор кладбища сказал, что выдавал разрешение на погребение Колесникова между двумя могилами — матери Сергея и супруги усопшего Маршиды. По его словам, ошибку допустили ритуальные службы.

Сергей Богуш обратился в полицию, однако там отказались возбуждать уголовное дело. Дочь Петра Колесникова, которая сейчас живет за рубежом, предложила оставить ситуацию без изменений и установить общий памятник.

После того, как об этом случае рассказали в СМИ, директор кладбища вновь созвонился с дочерью усопшего. Та не согласилась делать эксгумацию.

«Я признаю, что была совершена ошибка. Но теперь нужно согласие дочери на то, чтобы извлечь останки и перезахоронить. Это можно будет сделать не раньше, чем через год из-за санитарных требований», — заявил директор кладбища Эдуард Саламов.

В полиции назначили дополнительную проверку. К делу подключилась прокуратура.

«Вынесено постановление в отказе в возбуждении уголовного дела, материал проверки находится в Туапсинской межрайонной прокуратуре», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Адвокат Алексей Иванов отметил, что сыну умершей необходимо настаивать на доследственной проверке и проведении эксгумации под контролем правоохранителей.

«Правоохранители должны установить, на каком основании произошло такое захоронение. Чтобы избежать волокиты, родственникам умершей женщины, необходимо обратиться к юристу. Иначе решение вопроса может затянуться на долгие годы», — цитирует юриста «КП»-Кубань».

