На Кубани в могилу к умершей 18 лет назад женщине подхоронили чужого мужчину

На кладбище в селе Агой Туапсинского округа останки умершего мужчины захоронили в могилу женщины без согласия ее родственников.

Полгода назад Сергей Богуш приехал проведать семейное захоронение и обнаружил на месте могилы своей матери Розы Богуш свежие венки и крест с именем другого человека. Женщина умерла в 2007 году.

«В 1994 году умер мой отец Владимир Богуш. На момент смерти моей мамы, Розы Васильевны, справа места уже не было, там захоронили моего дядю в 2004 году. Слева тоже некуда было хоронить. Поэтому мы решили предать маму земле напротив могилы отца», — рассказал мужчина.

Рядом с могилой Розы Богуш позже появилось захоронение Маршиды Колесниковой — посторонней женщины, не имеющей никакого отношения к семье Богуш. В июле 2025 года умер супруг Маршиды — Петр Колесников. Родственники решили похоронить его рядом с женой, однако останки мужчины по неизвестной причине поместили в могилу матери Сергея Богуша.

«Крест с ее именем, датой жизни и смерти просто убрали — прислонили к чужой оградке. Разрешение на это я не давал», — сказал сын умершей.

Директор кладбища Эдуард Саламов объяснил, что давал разрешение похоронить Колесникова между двумя могилами.

«Я тоже недоволен тем, что произошло. Скорее всего, копатели что-то напутали, приняли неверное решение. Сейчас один выход — проводить эксгумацию. Но на это необходимо согласие родственников Петра Колесникова», — уточнил Саламов.

При этом дочь Колесникова, проживающая за границей, предложила оставить все как есть и установить общий памятник.

«Можем просто договориться, рядышком все сделать аккуратно. И я думаю, это резонно, поскольку они уже все там похоронены. Куда деваться?» — заявила женщина.

Однако Сергей Богуш отказался от такого предложения и обратился в полицию. В ОМВД России по Туапсинскому району назначили дополнительную проверку по данному случаю. Мужчина также направил обращение в прокуратуру, пишет «КП-Кубань».

