На Кубани производитель кровельных материалов повысил выработку на 13%

Таких результатов удалось достичь компании «Металл Профиль Юг» благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Речь о крупнейшем в мире изготовителе кровельных и фасадных материалов. На предприятии при участии экспертов Регионального центра компетенций провели оптимизацию процесса по изготовлению профильного листа. Благодаря проделанной работе выработка увеличилась на 13%, время протекания процесса уменьшилось на 11%, а запасы сократились на 10%.

«Нацпроект «Производительность труда» помогает кубанским предприятиям формировать у себя на производствах систему непрерывных улучшений. Благодаря внедрению бережливых технологий компании увеличивают выработку и повышают качество продукции», — отметил глава краевого минэкономики Алексей Юртаев.

Министр добавил, что укрепление финансового состояния кубанских предприятий напрямую влияет на стабильность экономики региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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