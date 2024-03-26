Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани производитель бетона и стройматериалов внедрит бережливые технологии

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-proizvoditel-betona-i-strojmaterialov-vnedrit-berezhlivye-tehnologii
На Кубани производитель бетона и стройматериалов внедрит бережливые технологии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».

Специласты РЦК сформируют рабочую группу из числа работников предприятия, обучат их основам бережливого производства, проанализируют работу компании и выберут пилотный поток, на котором устранят основные потери и внедрят улучшения. Первые результаты станут известный через шесть месяцев. В дальнейшем предприятие самостоятельно продолжит тиражировать опыт на другие участки производства.

Эксперты РЦК имеют успешный опыт работы с производителями строительных материалов и комплектующих, а также застройщиками, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Участие в нацпроекте еще одного представителя отрасли откроет перед компанией новые возможности, позволит нарастить мощность, повысить эффективность работы и качество продукции», — цитирует Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на 16,1% повысило выработку благодаря нацпроекту рыбное предприятие в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях