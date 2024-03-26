На Кубани производитель бетона и стройматериалов внедрит бережливые технологии

Компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».

Специласты РЦК сформируют рабочую группу из числа работников предприятия, обучат их основам бережливого производства, проанализируют работу компании и выберут пилотный поток, на котором устранят основные потери и внедрят улучшения. Первые результаты станут известный через шесть месяцев. В дальнейшем предприятие самостоятельно продолжит тиражировать опыт на другие участки производства.

Эксперты РЦК имеют успешный опыт работы с производителями строительных материалов и комплектующих, а также застройщиками, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Участие в нацпроекте еще одного представителя отрасли откроет перед компанией новые возможности, позволит нарастить мощность, повысить эффективность работы и качество продукции», — цитирует Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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