На 16,1% повысило выработку благодаря нацпроекту рыбное предприятие в Краснодаре

Рыбная компания подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

Предприятие улучшало процесс разгрузки, складирования и отгрузки свежемороженой продукции. Рабочая группа проекта совместно с экспертами РЦК разработала стандарты сборки заявки на складе, приема товара водителем, ежедневного технического осмотра погрузчика. Также пересмотрена мотивация кладовщиков, учтены недопоставки и пересортица, изменены время окончания приема заказов менеджерами и формирование маршрутов логистом.

Работы проводили в рамках системы 5С, места хранения товара визуализировали, благодаря чему уменьшилось время на поиск нужной продукции и значительно снизилась вероятность ошибок. Помимо этого, на предприятии заменили недостаточно плотный упаковочный картон, который подвергался промоканию.

В итоге на пилотном потоке выработку повысили на 16,1%, время протекания процесса сократили на 23,1%, а количество запасов — на 15,6%. Предприятие с успехом внедрило бережливые технологии, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев. По его словам, нацпроект позволил компании перестроить многие процессы в работе склада.

«Самое главное, что компания на этом не заканчивает процесс улучшений и дальше продолжит совершенствовать свою производительность», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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