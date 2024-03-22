Благодаря нацпроекту на 10,8% повысило выработку предприятие в Краснодаре

Компания по продаже комплектующих для оконных систем подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

За шесть месяцев рабочая группа предприятия вместе с экспертами РЦК оптимизировали процесс приемки, сбора заказа и отгрузки алюминиевого профиля клиентам. В итоге сократилось время протекания процесса на 10%, на 13,1% снизились запасы, а также повысилась выработка на 10,8%.

Кроме того, на складе внедрили адресное хранение. Для этого разработали схему размещения продукции и зонирование по товарным группам. Благодаря такому решению уменьшилось время комплектовании заказа. Помимо этого, в складскую работу внедрили систему внутрицехового учета на базе 1С, утвердили минимальный, оптимальный и максимальный уровень запасов сырья и материалов, а также автоматизировали процедуры.

На предприятии разработали план тиражирования успешного опыта и на другие производственные процессы. К 2026 году запланирован охват бережливыми технологиями всех основных участков. Скоро улучшения начнут внедрять в цехе покраски.

Лишь за полгода участия в нацпроекте удалось увидеть конкретные результаты внедрения бережливых технологий, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Совместно с опытными экспертами им удается оптимизировать различные производственные процессы, найти новые точки роста и конкурентные преимущества, укрепить свои позиции на рынке», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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