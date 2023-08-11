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На Кубани продлили экстренное предупреждение о пожароопасности 5 класса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-prodlili-ekstrennoe-preduprezhdenie-o-pozharoopasnosti-5-klassa
На Кубани продлили экстренное предупреждение о пожароопасности 5 класса
Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным синоптиков, 11 и 12 августа на территории Краснодарского края сохранится сухая и жаркая погода.

В вязи с этим 11 и 12 августа местами в северо-восточных, центральных и юго-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В Краснодаре и на Черноморском побережье в эти дни сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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