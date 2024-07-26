На Кубани пристава будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб человек

Смертельная авария произошла вечером 5 марта на улице Свердлова в Курганинске.

По данным следствия, пьяный мужчина на автомобиле Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes. В результате аварии 31-летний пассажир второго автомобиля получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице.

В момент аварии виновник был не при исполнении служебных обязанностей, от медицинского освидетельствования он отказался.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о том, что в отношении младшего судебного пристава Курганинского районного отделения судебных приставов возбудили уголовное дело, стало известно в апреле — спустя месяц после ДТП.